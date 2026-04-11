Esmae MacGregor

Esmae MacGregor

bowler

Full name:Esmae MacGregor
Nationality:England

Teams

2026 Teams

Essex Women

Manchester Super Giants Women

Esmae MacGregor Schedule & Results

One-Day Cup, Women

T20 Blast, Women

ResultHampshire vs Essex

Hampshire vs Essex

T20 Blast, Women

Rose Bowl

HAM

HAM

160

ESS

ESS

137

The Hundred, Women

Another Players

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