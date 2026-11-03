Squads Goa vs Maharashtra List a Vijay Hazare Trophy 24.12.2026

List a

GOA
GOA
MAH
MAH

Playing

GOA
GOA
MAH
MAH
First TeamSecond Team
Faisal Thota Azaan Mohammed

no information yet

Koushik V

bowler

Kulkarni Arshin

all rounder

Mishra Samit

no information yet

Naik Nikhil

wicket keeper

Nawale Saurabh

wicket keeper

Singh Vikash Kanwar

no information yet

Tari Shubham

no information yet

Tejrana Abhinav

no information yet

Yadav Lalit

all rounder

Bench

GOA
GOA
MAH
MAH

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet