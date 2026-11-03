Squads Goa vs Maharashtra List a Vijay Hazare Trophy 24.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Bakhale Kashyap
batsman
Bachhav Satyajeet
bowler
Desai Shubham
batsman
Bawne Ankit
batsman
Faisal Thota Azaan Mohammed
no information yet
Dadhe Pradeep
bowler
Gaonkar Deepraj Devdas
all rounder
Gaikwad Ruturaj
batsman
Harikant Rajashekhar Surendra
wicket keeper
Ghosh Ramakrishna
all rounder
Kauthankar Snehal Suhas
batsman
Hangargekar Rajvardhan
bowler
Koushik V
bowler
Kulkarni Arshin
all rounder
Mishra Samit
no information yet
Mhatre Siddharth
batsman
Pandrekar Amulaya Govind
bowler
Naik Nikhil
wicket keeper
Prabhudessai Suyash
batsman
Nawale Saurabh
wicket keeper
Singh Vikash Kanwar
no information yet
Ostwal Vicky
bowler
Tari Shubham
no information yet
Shaw Prithvi
batsman
Tejrana Abhinav
no information yet
Solanki Prashant
bowler
Tendulkar Arjun Sachin
bowler
Tripathi Rahul
batsman
Wagha Misal Darshan
all rounder
Veer Siddhesh A
batsman
Yadav Lalit
all rounder
Match has not started yet