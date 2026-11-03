Squads Himachal Pradesh vs Delhi List a Vijay Hazare Trophy 27.12.2026

List a

HIM
HIM
DEL
DEL

Playing

HIM
HIM
DEL
DEL
First TeamSecond Team
Bains Ankush

wicket keeper

Dagar Mayank

all rounder

Dahiya Tejasvi

no information yet

Dhull Yash

batsman

Doseja Ayush

no information yet

Kumar Abhishek

all rounder

Kumar Amit

batsman

Kumar Rohit

no information yet

Pant Rishabh

wicket keeper

Rana Arpit Ramesh

no information yet

Negi Mukul

batsman

Pal Kushal

no information yet

Sen Ekant

batsman

Rana Rohan

all rounder

Sharma Vipin

no information yet

Rawat Anuj

wicket keeper

Singh Amanpreet

no information yet

Surroch Mridul

no information yet

Vasisht Akash

all rounder

Bench

HIM
HIM
DEL
DEL

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet