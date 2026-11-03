Squads Himachal Pradesh vs Delhi List a Vijay Hazare Trophy 27.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Arora Vaibhav
bowler
Arya Priyansh
batsman
Bains Ankush
wicket keeper
Badoni Ayush
batsman
Dagar Mayank
all rounder
Dahiya Tejasvi
no information yet
Jamwal Ayush
bowler
Dhull Yash
batsman
Kalsi Ankit
batsman
Doseja Ayush
no information yet
Kumar Abhishek
all rounder
Kandpal Vaibhav
batsman
Kumar Amit
batsman
Kohli Virat
batsman
Kumar Rohit
no information yet
Mehra Divij
bowler
Mahajan Innesh
batsman
Pant Rishabh
wicket keeper
Mann Pukhraj
batsman
Rana Arpit Ramesh
no information yet
Negi Mukul
batsman
Rana Harshit
bowler
Pal Kushal
no information yet
Rana Nitish
batsman
Sen Ekant
batsman
Rana Rohan
all rounder
Sharma Nitin
batsman
Ranjan Sarthak
batsman
Sharma Vipin
no information yet
Rawat Anuj
wicket keeper
Singh Amanpreet
no information yet
Saini Navdeep
bowler
Singh Aryaman
bowler
Sharma Ishant
bowler
Surroch Mridul
no information yet
Shokeen Hrithik Rakesh
bowler
Vasisht Akash
all rounder
Singh Simarjeet
bowler
Match has not started yet