Match details Himachal Pradesh vs Delhi List a Vijay Hazare Trophy 27.12.2026

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HIM
HIM
DEL
DEL

Match Info

Match:Vijay Hazare Trophy 26/27
Date:Monday, December 14, 2026 - Friday, January 08, 2027
Toss:no information yet
Time:Sunday, December 27, 2026 03:30 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Himachal Pradesh Squad

PlayersArora Vaibhav, Bains Ankush, Dagar Mayank, Jamwal Ayush, Kalsi Ankit, Kumar Abhishek, Kumar Amit, Kumar Rohit, Mahajan Innesh, Mann Pukhraj, Negi Mukul, Pal Kushal, Sen Ekant, Sharma Nitin, Sharma Vipin, Singh Amanpreet, Singh Aryaman, Surroch Mridul, Vasisht Akash
Benchno information yet

Delhi Squad

PlayersArya Priyansh, Badoni Ayush, Dahiya Tejasvi, Dhull Yash, Doseja Ayush, Kandpal Vaibhav, Kohli Virat, Mehra Divij, Pant Rishabh, Rana Arpit Ramesh, Rana Harshit, Rana Nitish, Rana Rohan, Ranjan Sarthak, Rawat Anuj, Saini Navdeep, Sharma Ishant, Shokeen Hrithik Rakesh, Singh Simarjeet, Tyagi Harsh
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet