Squads Himachal Pradesh vs Maharashtra List a Vijay Hazare Trophy 21.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Arora Vaibhav
bowler
Bachhav Satyajeet
bowler
Bains Ankush
wicket keeper
Bawne Ankit
batsman
Dagar Mayank
all rounder
Dadhe Pradeep
bowler
Jamwal Ayush
bowler
Gaikwad Ruturaj
batsman
Kalsi Ankit
batsman
Ghosh Ramakrishna
all rounder
Kumar Abhishek
all rounder
Hangargekar Rajvardhan
bowler
Kumar Amit
batsman
Kulkarni Arshin
all rounder
Kumar Rohit
no information yet
Mhatre Siddharth
batsman
Mahajan Innesh
batsman
Naik Nikhil
wicket keeper
Mann Pukhraj
batsman
Nawale Saurabh
wicket keeper
Negi Mukul
batsman
Ostwal Vicky
bowler
Pal Kushal
no information yet
Shaw Prithvi
batsman
Sen Ekant
batsman
Solanki Prashant
bowler
Sharma Nitin
batsman
Tripathi Rahul
batsman
Sharma Vipin
no information yet
Veer Siddhesh A
batsman
Singh Amanpreet
no information yet
Singh Aryaman
bowler
Surroch Mridul
no information yet
Vasisht Akash
all rounder
Match has not started yet