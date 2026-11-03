Squads Himachal Pradesh vs Maharashtra List a Vijay Hazare Trophy 21.12.2026

List a

HIM
HIM
MAH
MAH

Playing

HIM
HIM
MAH
MAH
First TeamSecond Team
Bains Ankush

wicket keeper

Dagar Mayank

all rounder

Kumar Abhishek

all rounder

Kumar Amit

batsman

Kulkarni Arshin

all rounder

Kumar Rohit

no information yet

Naik Nikhil

wicket keeper

Nawale Saurabh

wicket keeper

Negi Mukul

batsman

Pal Kushal

no information yet

Sen Ekant

batsman

Sharma Vipin

no information yet

Singh Amanpreet

no information yet

Surroch Mridul

no information yet

Vasisht Akash

all rounder

Bench

HIM
HIM
MAH
MAH

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet