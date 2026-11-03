Squads Karnataka vs Assam List a Vijay Hazare Trophy 19.12.2026

List a

KAR
KAR
ASM
ASM

Playing

KAR
KAR
ASM
ASM
First TeamSecond Team
Dharmani Harshil

no information yet

Deka Nihar

batsman

Gopal Shreyas

all rounder

Dihingia Saurav

no information yet

Ghadigaonkar Sumit

wicket keeper

L Manvanth Kumar

all rounder

Kuraishi Abdul Ajij

no information yet

Nair Karun

batsman

Malakar Ayushman

all rounder

Pegu Ruhinandan

wicket keeper

Prabhakar Dhruv

wicket keeper

Rahul KL

batsman

Roy Sibsankar

all rounder

Sharath BR

wicket keeper

Sengupta Akash

all rounder

Shrijith KL

wicket keeper

Bench

KAR
KAR
ASM
ASM

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet