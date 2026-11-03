Squads Karnataka vs Assam List a Vijay Hazare Trophy 19.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Achar Shreesha
bowler
Choudhury Avinav
bowler
Agarwal Mayank
batsman
Das Denish Paramananda
batsman
Dharmani Harshil
no information yet
Deka Nihar
batsman
Gopal Shreyas
all rounder
Dihingia Saurav
no information yet
Kaverappa Vidwath
bowler
Ghadigaonkar Sumit
wicket keeper
Krishna Prasidh
bowler
Hussain Mukhtar
bowler
L Manvanth Kumar
all rounder
Kuraishi Abdul Ajij
no information yet
Manohar Abhinav
batsman
Lahakar Bhargab Pratim
bowler
Nair Karun
batsman
Malakar Ayushman
all rounder
Padikkal Devdutt
batsman
Pegu Ruhinandan
wicket keeper
Prabhakar Dhruv
wicket keeper
Purkayastha Swarupam
all rounder
Rahul KL
batsman
Roy Sibsankar
all rounder
Sankaran Smaran Ravichandran
batsman
Saikia Pradyuman
batsman
Sharath BR
wicket keeper
Sengupta Akash
all rounder
Shetty Abhilash
bowler
Singh Rahul
bowler
Shrijith KL
wicket keeper
Vyshak Vijaykumar
bowler
Match has not started yet