Squads Karnataka vs Bengal List a Vijay Hazare Trophy 16.12.2026

List a

KAR
KAR
BEN
BEN

Playing

KAR
KAR
BEN
BEN
First TeamSecond Team
Ahmed Shahbaz

all rounder

Bhati Vishal

no information yet

Dharmani Harshil

no information yet

Gopal Shreyas

all rounder

Gani Aamir

all rounder

L Manvanth Kumar

all rounder

Nair Karun

batsman

Prabhakar Dhruv

wicket keeper

Lal Karan

all rounder

Rahul KL

batsman

Majumdar Anustup

all rounder

Mishra Ankit

all rounder

Sharath BR

wicket keeper

Nag Sumit

bowler

Shrijith KL

wicket keeper

Bench

KAR
KAR
BEN
BEN

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet