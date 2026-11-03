Squads Karnataka vs Bengal List a Vijay Hazare Trophy 16.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Achar Shreesha
bowler
Ahmed Shahbaz
all rounder
Agarwal Mayank
batsman
Bhati Vishal
no information yet
Dharmani Harshil
no information yet
Deep Akash
bowler
Gopal Shreyas
all rounder
Easwaran Abhimanyu
batsman
Kaverappa Vidwath
bowler
Gani Aamir
all rounder
Krishna Prasidh
bowler
Gharami Sudip Kumar
batsman
L Manvanth Kumar
all rounder
Ghosh Sayan
bowler
Manohar Abhinav
batsman
Gupta Sumanta Anil
all rounder
Nair Karun
batsman
Kumar Mukesh
bowler
Padikkal Devdutt
batsman
Kumar Ravi
bowler
Prabhakar Dhruv
wicket keeper
Lal Karan
all rounder
Rahul KL
batsman
Majumdar Anustup
all rounder
Sankaran Smaran Ravichandran
batsman
Mishra Ankit
all rounder
Sharath BR
wicket keeper
Nag Sumit
bowler
Shetty Abhilash
bowler
Shami Mohammed
bowler
Shrijith KL
wicket keeper
Vyshak Vijaykumar
bowler
Match has not started yet