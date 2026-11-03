Squads Saurashtra vs Mumbai List a Vijay Hazare Trophy 21.12.2026

List a

SAU
SAU
MUM
MUM

Playing

SAU
SAU
MUM
MUM
First TeamSecond Team
Anand Akash

wicket keeper

Bhut Parth

all rounder

Attarde Shashank

all rounder

Desai Harvik

wicket keeper

Fuletra Krains

no information yet

Gohel Tarang H

wicket keeper

Kotian Tanush

all rounder

Gohil Jay

batsman

Jackson Sheldon

wicket keeper

Mulani Shams

all rounder

Jadeja Aditya

no information yet

Patil Sairaj

all rounder

Jani Chirag

all rounder

Simran Mulchandani Ishan

no information yet

Tamore Hardik

wicket keeper

Mankad Prerak

all rounder

Tarmale Onkar

no information yet

Thakur Shardul

all rounder

Rana Parshwaraj

all rounder

Vora Navneet

all rounder

Bench

SAU
SAU
MUM
MUM

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet