Squads Saurashtra vs Mumbai List a Vijay Hazare Trophy 21.12.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Ahir Ruchit
batsman
Anand Akash
wicket keeper
Bhut Parth
all rounder
Attarde Shashank
all rounder
Chudasama Yuvraj
bowler
Avasthi Mohit
bowler
Desai Harvik
wicket keeper
Deshpande Tushar
bowler
Dodiya Yurajsinh
bowler
Dsouza Sylvester
bowler
Fuletra Krains
no information yet
Khan Musheer
batsman
Gajjar Sammar
bowler
Khan Sarfaraz
batsman
Gohel Tarang H
wicket keeper
Kotian Tanush
all rounder
Gohil Jay
batsman
Lad Siddhesh
batsman
Jackson Sheldon
wicket keeper
Mulani Shams
all rounder
Jadeja Aditya
no information yet
Patil Sairaj
all rounder
Jadeja Vishvaraj
batsman
Raghuvanshi Angkrish
batsman
Jani Chirag
all rounder
Sharma Rohit
batsman
Kanbi Hiten
bowler
Shedge Suryansh
batsman
Karamta Devang D
bowler
Simran Mulchandani Ishan
no information yet
Karia Pranav
bowler
Sutar Chinmay Rajesh
batsman
Kotak Hetvik
batsman
Tamore Hardik
wicket keeper
Mankad Prerak
all rounder
Tarmale Onkar
no information yet
Panwar Ankur
bowler
Thakur Shardul
all rounder
Pujara Cheteshwar
batsman
Rana Parshwaraj
all rounder
Unadkat Jaydev
bowler
Vasavada Arpit
batsman
Vora Navneet
all rounder
Match has not started yet