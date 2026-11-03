Squads Services vs Hyderabad List a Vijay Hazare Trophy 16.12.2026

List a

SER
SER
HYD
HYD

Playing

SER
SER
HYD
HYD
First TeamSecond Team
Ahlawat Mohit

wicket keeper

Ali Irfan

no information yet

Arfaz MD

no information yet

Goud A Varun

no information yet

Punnaiah Bhuvanagiri

no information yet

Narang Pulkit

all rounder

Reddy K Nitesh

all rounder

Sharma Arjun

all rounder

Sharma Nakul

wicket keeper

Shukla Amit Kumar

no information yet

Sai Yadav Nitin

no information yet

Singh Harjit

no information yet

Varma Pranav

no information yet

Bench

SER
SER
HYD
HYD

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet