Squads Services vs Hyderabad List a Vijay Hazare Trophy 16.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ahlawat Mohit
wicket keeper
Agarwal Tanmay
batsman
Ali Irfan
no information yet
Arfaz MD
no information yet
Bahadur Raj
bowler
Buddhi Rahul Ravinder
batsman
Chauhan Ravi
batsman
Goud A Varun
no information yet
Dahiya Sagar
batsman
Kak Kartikeya
batsman
Hathwala Vikas
batsman
Perala Aman Rao
batsman
Jangra Mohit
bowler
Punnaiah Bhuvanagiri
no information yet
Narang Pulkit
all rounder
Rakshann Readi
bowler
Paliwal Rajat
batsman
Reddy Ananth Prateek
wicket keeper
Poonia Poonam
bowler
Reddy K Nitesh
all rounder
Sharma Arjun
all rounder
Reddy Malgari Sai Pragnay
wicket keeper
Sharma Nakul
wicket keeper
Reddy Mandadi Abhirath
batsman
Shukla Amit Kumar
no information yet
Sai Yadav Nitin
no information yet
Singh Harjit
no information yet
Singh Rahul
batsman
Tanwar Nitin
bowler
Thyagarajan Tanay
bowler
Vardhan Harsh
batsman
Varma Pranav
no information yet
Yadav Nitin
bowler
Match has not started yet