Squads Services vs Mumbai List a Vijay Hazare Trophy 14.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ahlawat Mohit
wicket keeper
Anand Akash
wicket keeper
Ali Irfan
no information yet
Attarde Shashank
all rounder
Bahadur Raj
bowler
Avasthi Mohit
bowler
Chauhan Ravi
batsman
Deshpande Tushar
bowler
Dahiya Sagar
batsman
Dsouza Sylvester
bowler
Hathwala Vikas
batsman
Khan Musheer
batsman
Jangra Mohit
bowler
Khan Sarfaraz
batsman
Narang Pulkit
all rounder
Kotian Tanush
all rounder
Paliwal Rajat
batsman
Lad Siddhesh
batsman
Poonia Poonam
bowler
Mulani Shams
all rounder
Sharma Arjun
all rounder
Patil Sairaj
all rounder
Sharma Nakul
wicket keeper
Raghuvanshi Angkrish
batsman
Shukla Amit Kumar
no information yet
Sharma Rohit
batsman
Singh Harjit
no information yet
Shedge Suryansh
batsman
Tanwar Nitin
bowler
Simran Mulchandani Ishan
no information yet
Vardhan Harsh
batsman
Sutar Chinmay Rajesh
batsman
Yadav Nitin
bowler
Tamore Hardik
wicket keeper
Match has not started yet