Squads Services vs Mumbai List a Vijay Hazare Trophy 14.12.2026

List a

SER
SER
MUM
MUM

Playing

SER
SER
MUM
MUM
First TeamSecond Team
Ahlawat Mohit

wicket keeper

Anand Akash

wicket keeper

Ali Irfan

no information yet

Attarde Shashank

all rounder

Narang Pulkit

all rounder

Kotian Tanush

all rounder

Mulani Shams

all rounder

Sharma Arjun

all rounder

Patil Sairaj

all rounder

Sharma Nakul

wicket keeper

Shukla Amit Kumar

no information yet

Singh Harjit

no information yet

Simran Mulchandani Ishan

no information yet

Tamore Hardik

wicket keeper

Bench

SER
SER
MUM
MUM

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet