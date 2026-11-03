Squads Tripura vs Assam List a Vijay Hazare Trophy 21.12.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Bhupendra Jaiswal Tejasvi
no information yet
Choudhury Avinav
bowler
Bose Udiyan
batsman
Das Denish Paramananda
batsman
Das Saurabh
bowler
Deka Nihar
batsman
Debnath Arjun Kshitish
no information yet
Dihingia Saurav
no information yet
Debnath Bikramjit
batsman
Ghadigaonkar Sumit
wicket keeper
Dey Rajat
batsman
Hussain Mukhtar
bowler
Dutta Rana
all rounder
Kuraishi Abdul Ajij
no information yet
Ghosh Subham
bowler
Lahakar Bhargab Pratim
bowler
Hossain Saruk
batsman
Malakar Ayushman
all rounder
Murasingh Manisankar
all rounder
Pegu Ruhinandan
wicket keeper
Paul Sridam
batsman
Purkayastha Swarupam
all rounder
Roy Hrituraj
no information yet
Roy Sibsankar
all rounder
Saha Viki
batsman
Saikia Pradyuman
batsman
Sarkar Abhijit
bowler
Sengupta Akash
all rounder
Sarkar Ajay
bowler
Singh Rahul
bowler
Sarkar Sentu
no information yet
Sen Nirupam
wicket keeper
Shankar Vijay
all rounder
Singh Swapnil
all rounder
Sinha Arkaprabha
wicket keeper
Sinha Debaprasad Krishnanaman
no information yet
Sultan Pravez
all rounder
Uddin Riaz
no information yet
Vihari Hanuma
batsman
Match has not started yet