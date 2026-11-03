Squads Tripura vs Assam List a Vijay Hazare Trophy 21.12.2026

List a

TRI
TRI
ASM
ASM

Playing

TRI
TRI
ASM
ASM
First TeamSecond Team
Bhupendra Jaiswal Tejasvi

no information yet

Deka Nihar

batsman

Debnath Arjun Kshitish

no information yet

Dihingia Saurav

no information yet

Ghadigaonkar Sumit

wicket keeper

Dey Rajat

batsman

Dutta Rana

all rounder

Kuraishi Abdul Ajij

no information yet

Malakar Ayushman

all rounder

Pegu Ruhinandan

wicket keeper

Roy Hrituraj

no information yet

Roy Sibsankar

all rounder

Saha Viki

batsman

Sengupta Akash

all rounder

Sarkar Sentu

no information yet

Sen Nirupam

wicket keeper

Shankar Vijay

all rounder

Singh Swapnil

all rounder

Sinha Arkaprabha

wicket keeper

Sultan Pravez

all rounder

Uddin Riaz

no information yet

Bench

TRI
TRI
ASM
ASM

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet