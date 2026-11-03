Squads Tripura vs Bengal List a Vijay Hazare Trophy 27.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Bhupendra Jaiswal Tejasvi
no information yet
Ahmed Shahbaz
all rounder
Bose Udiyan
batsman
Bhati Vishal
no information yet
Das Saurabh
bowler
Deep Akash
bowler
Debnath Arjun Kshitish
no information yet
Easwaran Abhimanyu
batsman
Debnath Bikramjit
batsman
Gani Aamir
all rounder
Dey Rajat
batsman
Gharami Sudip Kumar
batsman
Dutta Rana
all rounder
Ghosh Sayan
bowler
Ghosh Subham
bowler
Gupta Sumanta Anil
all rounder
Hossain Saruk
batsman
Kumar Mukesh
bowler
Murasingh Manisankar
all rounder
Kumar Ravi
bowler
Paul Sridam
batsman
Lal Karan
all rounder
Roy Hrituraj
no information yet
Majumdar Anustup
all rounder
Saha Viki
batsman
Mishra Ankit
all rounder
Sarkar Abhijit
bowler
Nag Sumit
bowler
Sarkar Ajay
bowler
Shami Mohammed
bowler
Sarkar Sentu
no information yet
Sen Nirupam
wicket keeper
Shankar Vijay
all rounder
Singh Swapnil
all rounder
Sinha Arkaprabha
wicket keeper
Sinha Debaprasad Krishnanaman
no information yet
Sultan Pravez
all rounder
Uddin Riaz
no information yet
Vihari Hanuma
batsman
Match has not started yet