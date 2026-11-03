Squads Tripura vs Bengal List a Vijay Hazare Trophy 27.12.2026

List a

TRI
TRI
BEN
BEN

Playing

TRI
TRI
BEN
BEN
First TeamSecond Team
Bhupendra Jaiswal Tejasvi

no information yet

Ahmed Shahbaz

all rounder

Bhati Vishal

no information yet

Debnath Arjun Kshitish

no information yet

Gani Aamir

all rounder

Dey Rajat

batsman

Dutta Rana

all rounder

Lal Karan

all rounder

Roy Hrituraj

no information yet

Majumdar Anustup

all rounder

Saha Viki

batsman

Mishra Ankit

all rounder

Nag Sumit

bowler

Sarkar Sentu

no information yet

Sen Nirupam

wicket keeper

Shankar Vijay

all rounder

Singh Swapnil

all rounder

Sinha Arkaprabha

wicket keeper

Sultan Pravez

all rounder

Uddin Riaz

no information yet

Bench

TRI
TRI
BEN
BEN

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet