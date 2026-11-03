Squads Uttarakhand vs Vidarbha List a Vijay Hazare Trophy 19.12.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Ayachi Agnivesh
bowler
Bhosle Ganesh Bhagat
bowler
Barswal Pankaj
no information yet
Bhute Nachiket
all rounder
Chandela Kunal
batsman
Binkar Rohit
no information yet
Chaudhary Yuvraj
bowler
Deshmukh Shivam
no information yet
Dangwal Shashwat Keshav
batsman
Dubey Harsh Surendra
all rounder
Garg Arya
bowler
Dubey Shubham
batsman
Harsh Nikhil
no information yet
Hinge Praful
bowler
Kumar Singh Naveen
no information yet
Kadam Yash
batsman
Madhwal Akash
bowler
Mokhade Aman Ravindra
all rounder
Mahajan Aarav
no information yet
Nalkande Darshan
bowler
Mishra Mayank
all rounder
Parwani Dipesh
no information yet
Nagarkoti Jagmohan
all rounder
Rathod Yash Vijay
batsman
Nailwal Deepesh
all rounder
Rekhade Parth
bowler
Paliwal Harshit
bowler
Samarth Ravikumar
batsman
Rana Harsh
batsman
Sheikh Faiz Mohammad
no information yet
Rawat Sanskar
no information yet
Shorey Dhruv
batsman
Rawat Saurabh
wicket keeper
Taide Atharwa
batsman
Singh Kamal Umesh
batsman
Thakur Yash
bowler
Suchith Jagadeesha
bowler
Wadkar Akshay
wicket keeper
Sudha Avneesh
batsman
Suryavanshi Aanjaneya Dhirendra
all rounder
Match has not started yet