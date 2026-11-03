Squads Uttarakhand vs Vidarbha List a Vijay Hazare Trophy 19.12.2026

List a

UTT
UTT
VID
VID

Playing

UTT
UTT
VID
VID
First TeamSecond Team
Barswal Pankaj

no information yet

Bhute Nachiket

all rounder

Binkar Rohit

no information yet

Deshmukh Shivam

no information yet

Garg Arya

bowler

Harsh Nikhil

no information yet

Kumar Singh Naveen

no information yet

Kadam Yash

batsman

Mahajan Aarav

no information yet

Mishra Mayank

all rounder

Parwani Dipesh

no information yet

Nailwal Deepesh

all rounder

Rana Harsh

batsman

Sheikh Faiz Mohammad

no information yet

Rawat Sanskar

no information yet

Rawat Saurabh

wicket keeper

Wadkar Akshay

wicket keeper

Bench

UTT
UTT
VID
VID

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet