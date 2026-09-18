Match details New Zealand vs Bangladesh Odi ODI Series New Zealand vs Bangladesh 17.12.2026
Match Info
|Match:
|ODI Series New Zealand vs Bangladesh 2026
|Date:
|Thursday, December 17, 2026 - Wednesday, December 23, 2026
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Thursday, December 17, 2026 10:00 PM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
New Zealand Squad
|Players
|Allen Finn, Ashok Adithya, Blundell Tom, Chapman Mark, Clarkson Josh, Duffy Jacob, Jamieson Kyle, Latham Tom, Milne Adam, Nicholls Henry, O'Rourke William, Ravindra Rachin, Sears Ben, Sodhi Ish, Young Will
|Bench
|no information yet
Bangladesh Squad
|Players
|Das Liton, Haque Bijoy Anamul, Hasan Rakibul, Hasan Tanzid, Hossain Afif, Hossain Rishad, Hridoy Towhid, Islam Shoriful, Mahmud Hasan, Miraz Mehidy Hasan, Rahim Mushfiqur, Rahman Mustafizur, Sakib Tanzim Hasan, Sarkar Soumya, Shanto Najmul Hossain
|Bench
|no information yet
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet
Match has not started yet