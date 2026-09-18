Squads New Zealand vs Bangladesh Odi ODI Series New Zealand vs Bangladesh 17.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Allen Finn
wicket keeper
Das Liton
wicket keeper
Ashok Adithya
bowler
Haque Bijoy Anamul
wicket keeper
Blundell Tom
wicket keeper
Hasan Rakibul
bowler
Chapman Mark
batsman
Hasan Tanzid
batsman
Clarkson Josh
all rounder
Hossain Afif
all rounder
Duffy Jacob
bowler
Hossain Rishad
bowler
Jamieson Kyle
bowler
Hridoy Towhid
batsman
Latham Tom
wicket keeper
Islam Shoriful
bowler
Milne Adam
bowler
Mahmud Hasan
bowler
Nicholls Henry
batsman
Miraz Mehidy Hasan
all rounder
O'Rourke William
bowler
Rahim Mushfiqur
wicket keeper
Ravindra Rachin
all rounder
Rahman Mustafizur
bowler
Sears Ben
bowler
Sakib Tanzim Hasan
bowler
Sodhi Ish
bowler
Sarkar Soumya
all rounder
Young Will
batsman
Shanto Najmul Hossain
batsman
Match has not started yet