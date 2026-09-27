Squads Sydney Sixers vs Brisbane Heat T20 Big Bash League 26.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Abbott Sean
bowler
Afridi Shaheen
bowler
Azam Babar
batsman
Alsop Tom
wicket keeper
Chohan Jafer
all rounder
Bartlett Xavier
bowler
Curran Tom
all rounder
Bryant Max
batsman
Davies Joel
batsman
Dooley Patrick
bowler
Dwarshuis Ben
bowler
Haskett Liam
all rounder
Edwards Jack
batsman
Hearne Lachlan
batsman
Henriques Moises
all rounder
Johnson Spencer
bowler
Murphy Todd
bowler
Khawaja Usman
batsman
Perry Mitch
bowler
Kuhnemann Matthew
bowler
Philippe Josh
wicket keeper
McSweeney Nathan
all rounder
Silk Jordan
batsman
Munro Colin
batsman
Smith Steve
batsman
Neser Michael
all rounder
Match has not started yet