Squads Sydney Sixers vs Brisbane Heat T20 Big Bash League 26.12.2026

T20

Sydney

SYS
SYS
BRH
BRH

Playing

SYS
SYS
BRH
BRH
First TeamSecond Team
Azam Babar

batsman

Alsop Tom

wicket keeper

Chohan Jafer

all rounder

Curran Tom

all rounder

Bryant Max

batsman

Haskett Liam

all rounder

Henriques Moises

all rounder

Philippe Josh

wicket keeper

McSweeney Nathan

all rounder

Neser Michael

all rounder

Bench

SYS
SYS
BRH
BRH

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet