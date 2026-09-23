Squads Sydney Sixers vs Melbourne Renegades T20 Big Bash League 22.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Abbott Sean
bowler
Archer Michael
no information yet
Azam Babar
batsman
Behrendorff Jason
bowler
Chohan Jafer
all rounder
Brown Josh
batsman
Curran Tom
all rounder
Dixon Harry
batsman
Davies Joel
batsman
Doggett Brendan
bowler
Dwarshuis Ben
bowler
Fraser-McGurk Jake
batsman
Edwards Jack
batsman
Jewell Caleb Paul
batsman
Henriques Moises
all rounder
Khan Hassan
bowler
Murphy Todd
bowler
Lyon Nathan
bowler
Perry Mitch
bowler
O'Neill Fergus
all rounder
Philippe Josh
wicket keeper
Rizwan Mohammad
wicket keeper
Silk Jordan
batsman
Rogers Tom
bowler
Smith Steve
batsman
Seifert Tim
wicket keeper
Match has not started yet