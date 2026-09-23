Squads Sydney Sixers vs Melbourne Renegades T20 Big Bash League 22.12.2026

T20

Sydney

SYS
SYS
MRE
MRE

Playing

SYS
SYS
MRE
MRE
First TeamSecond Team
Archer Michael

no information yet

Azam Babar

batsman

Chohan Jafer

all rounder

Brown Josh

batsman

Curran Tom

all rounder

Henriques Moises

all rounder

O'Neill Fergus

all rounder

Philippe Josh

wicket keeper

Rizwan Mohammad

wicket keeper

Seifert Tim

wicket keeper

Bench

SYS
SYS
MRE
MRE

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet