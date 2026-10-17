Squads Sydney Sixers vs Sydney Thunder T20 Big Bash League 15.01.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Abbott Sean
bowler
Agar Wes
bowler
Azam Babar
batsman
Andrews Tom
all rounder
Chohan Jafer
all rounder
Bancroft Cameron
batsman
Curran Tom
all rounder
Billings Sam
wicket keeper
Davies Joel
batsman
Davies Oliver
batsman
Dwarshuis Ben
bowler
Gilkes Matthew
wicket keeper
Edwards Jack
batsman
Green Chris
bowler
Henriques Moises
all rounder
Khan Shadab
all rounder
Murphy Todd
bowler
Konstas Sam
batsman
Perry Mitch
bowler
McAndrew Nathan John
bowler
Philippe Josh
wicket keeper
Sams Daniel
all rounder
Silk Jordan
batsman
Sandhu Gurinder
bowler
Smith Steve
batsman
Sangha Tanveer
bowler
Match has not started yet