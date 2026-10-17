Squads Sydney Sixers vs Sydney Thunder T20 Big Bash League 15.01.2027

T20

Sydney

SYS
SYS
STH
STH

Playing

SYS
SYS
STH
STH
First TeamSecond Team
Agar Wes

bowler

Azam Babar

batsman

Andrews Tom

all rounder

Chohan Jafer

all rounder

Curran Tom

all rounder

Billings Sam

wicket keeper

Gilkes Matthew

wicket keeper

Henriques Moises

all rounder

Khan Shadab

all rounder

Philippe Josh

wicket keeper

Sams Daniel

all rounder

Bench

SYS
SYS
STH
STH

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet