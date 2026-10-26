Squads Dolphins vs Boland T20 T20 South Africa Cup 01.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ackerman Marques
batsman
Adams Ferisco
all rounder
Baartman Ottniel
bowler
Baron Jevano
all rounder
Bosch Eathan
all rounder
Cloete Archille
bowler
Cele Okuhle
all rounder
Copeland Micheal
batsman
Dithole Tshepang
batsman
du Toit Adrian
batsman
Dupavillon Daryn
bowler
Fortuin Clyde
wicket keeper
Erwee Sarel
batsman
Hanabe Hlomla
wicket keeper
Maharaj Keshav
bowler
Jonker Chris
batsman
Miller David
batsman
Mahima Siyabonga
bowler
Parsons Bryce
all rounder
Malan Janneman
batsman
Phehlukwayo Andile
all rounder
Malan Pieter
batsman
Roelofsen Grant
wicket keeper
Manack Imran
bowler
Simelane Andile
bowler
Mgijima Aviwe
all rounder
Smith Jason
batsman
Mnyaka Akhona
bowler
Smuts JJ
all rounder
Petersen Keegan
batsman
Subrayen Prenelan
all rounder
Stuurman Glenton
bowler
Viljoen Hanu
wicket keeper
van Zyl Stiaan
all rounder
Zondo Khaya
batsman
Viljoen Hardus
bowler
Match has not started yet