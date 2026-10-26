Squads Dolphins vs Boland T20 T20 South Africa Cup 01.11.2026

T20

DOL
DOL
BOL
BOL

Playing

DOL
DOL
BOL
BOL
First TeamSecond Team
Adams Ferisco

all rounder

Baron Jevano

all rounder

Bosch Eathan

all rounder

Cele Okuhle

all rounder

Fortuin Clyde

wicket keeper

Hanabe Hlomla

wicket keeper

Parsons Bryce

all rounder

Roelofsen Grant

wicket keeper

Mgijima Aviwe

all rounder

Smuts JJ

all rounder

Viljoen Hanu

wicket keeper

van Zyl Stiaan

all rounder

Bench

DOL
DOL
BOL
BOL

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet