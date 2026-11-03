Squads Otago Volts vs Northern Districts T20 Super Smash 10.01.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Bacon Matthew Boyce
bowler
Bell Xavier
no information yet
Chu Max
wicket keeper
Brown Josh
batsman
Clarke Mason
bowler
Brown Joshua
no information yet
Cumming Jacob Mark
all rounder
Carter Joe
batsman
Cumming Zac
all rounder
Clarke Katene
batsman
Duffy Jacob
bowler
Clarke Kristian
batsman
Georgeson Luke
all rounder
Cooper HR
batsman
Gibson Jacob Michael
bowler
Fisher Matthew
bowler
Gibson Zak
bowler
Johnson Llewellyn Cullen
batsman
Hampton Brett
all rounder
Lockrose Ben
bowler
Johnston Scott Sangster
bowler
McKay Jarrod
bowler
Kuggeleijn Scott
all rounder
Parkes Thorn Kiwa
batsman
Lellman Fergus
batsman
Phillips Glenn
all rounder
Pomare Ben
wicket keeper
Sixton Harry
no information yet
Popli Bharat
batsman
Todd Jamal
all rounder
Pringle Tim
bowler
Match has not started yet