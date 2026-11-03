Squads Otago Volts vs Northern Districts T20 Super Smash 10.01.2027

T20

Dunedin

OVO
OVO
NOR
NOR

Playing

OVO
OVO
NOR
NOR
First TeamSecond Team
Bell Xavier

no information yet

Chu Max

wicket keeper

Brown Josh

batsman

Brown Joshua

no information yet

Carter Joe

batsman

Cumming Zac

all rounder

Georgeson Luke

all rounder

Cooper HR

batsman

Hampton Brett

all rounder

Kuggeleijn Scott

all rounder

Phillips Glenn

all rounder

Pomare Ben

wicket keeper

Sixton Harry

no information yet

Todd Jamal

all rounder

Bench

OVO
OVO
NOR
NOR

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet