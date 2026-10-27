Squads Uttarakhand vs Odisha T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 20.11.2026

T20

UTT
UTT
ODI
ODI

Playing

UTT
UTT
ODI
ODI
First TeamSecond Team
Biswal Kartik

all rounder

Luha Prabin

wicket keeper

Chaudhary Rajan

no information yet

Pattanaik Rakesh

all rounder

Danu Rohit

all rounder

Poddar Govinda

all rounder

Juyal Sumit

no information yet

Kumar Vinay

all rounder

Mishra Mayank

all rounder

Negi Dikshanshu

all rounder

Tarini Sa

batsman

Pandey Prateek

no information yet

Rawat Akhil

wicket keeper

Singh Swapnil

all rounder

Tare Aditya

wicket keeper

Bench

UTT
UTT
ODI
ODI

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet