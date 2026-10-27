Squads Uttarakhand vs Odisha T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 20.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Bhati Prashant
bowler
Biswal Kartik
all rounder
Bisht Himanshu
bowler
Dhupar Rajesh Rajeev
wicket keeper
Chandela Kunal
batsman
Luha Prabin
wicket keeper
Chaudhary Rajan
no information yet
Mishra Shantanu
batsman
Chaudhary Yuvraj
bowler
Pattanaik Rakesh
all rounder
Danu Rohit
all rounder
Pattnaik Sandeep Pradeep
batsman
Gusain Tanush
batsman
Poddar Govinda
all rounder
Joshi Piyush
batsman
Pradhan Debabrata Babrubahan
all rounder
Juyal Sumit
no information yet
Kashyap Visha
bowler
Rathod Harshit
bowler
Kumar Vinay
all rounder
Rout Soubhagya
batsman
Madhwal Akash
bowler
Samal Swastik
batsman
Mishra Mayank
all rounder
Singh Prayash Kumar
bowler
Negi Dikshanshu
all rounder
Tarini Sa
batsman
Negi Ravinder
bowler
Yadav Abhishek
batsman
Pandey Prateek
no information yet
Rauturi Girish
bowler
Rawat Akhil
wicket keeper
Rawat Sagar
batsman
Singh Swapnil
all rounder
Sudha Avneesh
batsman
Tare Aditya
wicket keeper
Tiwari Agrim
bowler
Match has not started yet