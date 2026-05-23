Squads Glamorgan vs Gloucestershire T20 T20 Blast 23.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Smale William
wicket keeper
Hammond Miles
batsman
Carlson Kiran
batsman
Short D'Arcy
all rounder
Horton Alex
wicket keeper
Price Oliver Joseph
all rounder
Kellaway Benjamin Ian
all rounder
Charlesworth Ben
all rounder
Dickson Sean
batsman
Taylor Jack
batsman
Cooke Chris
wicket keeper
Dhariwal Kamran
no information yet
Hurle Henry Ellis
wicket keeper
Bracey James
wicket keeper
van der Gugten Tim
bowler
Jansen Duan
bowler
Crane Mason
bowler
Miles Craig
bowler
Leonard Ned
all rounder
Taylor Matt
bowler
Farooqi Fazalhaq
bowler
De Lange Marchant
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Douthwaite Daniel
all rounder
Ahmed Daz
no information yet
Gorvin Andrew William
all rounder
Phillips Joseph Peter
batsman
Ingram Colin
batsman
van Buuren Graeme
batsman