Squads Glamorgan vs Gloucestershire T20 T20 Blast 23.05.2026

T20

Sophia Gardens

GLA
GLA

157

GLO
GLO

158

Playing

GLA
GLA
GLO
GLO
First TeamSecond Team
Smale William

wicket keeper

Short D'Arcy

all rounder

Horton Alex

wicket keeper

Charlesworth Ben

all rounder

Cooke Chris

wicket keeper

Dhariwal Kamran

no information yet

Hurle Henry Ellis

wicket keeper

Bracey James

wicket keeper

Leonard Ned

all rounder

Bench

GLA
GLA
GLO
GLO
First TeamSecond Team
Ahmed Daz

no information yet