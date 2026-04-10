Benjamin Ian Kellaway

Benjamin Ian Kellaway

all rounder

Full name:Benjamin Ian Kellaway
Nationality:England
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2026 Teams

Glamorgan

Welsh Fire

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches272
Innings272
Overs17.055.02.0
Balls---
Maidens110
Runs6029817
Wickets0130
Avg022.920
SR025.380
Eco3.525.418.5
BB030
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches272
Innings262
Not outs000
Runs01954
Balls Faced1315310
Avg032.52
SR0127.4540
Fours0210
Fifties020
Sixies060
Highest0823
Hundreds000

Benjamin Ian Kellaway Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultNorthamptonshire vs Glamorgan

Northamptonshire vs Glamorgan

T20 Blast

The County Ground

NOR

NOR

165

GLA

GLA

162

ResultGlamorgan vs Gloucestershire

Glamorgan vs Gloucestershire

T20 Blast

Sophia Gardens

GLA

GLA

157

GLO

GLO

158

ResultGlamorgan vs Somerset

Glamorgan vs Somerset

T20 Blast

Sophia Gardens

GLA

GLA

175

SOM

SOM

171

ResultSomerset vs Glamorgan

Somerset vs Glamorgan

T20 Blast

The Cooper Associates County Ground

SOM

SOM

202

GLA

GLA

203

ResultWorcestershire vs Glamorgan

Worcestershire vs Glamorgan

T20 Blast

County Ground

WOR

WOR

168

GLA

GLA

141

ResultLancashire vs Glamorgan

Lancashire vs Glamorgan

T20 Blast

Stanley Park

LAN

LAN

201

GLA

GLA

202

ResultGlamorgan vs Middlesex

Glamorgan vs Middlesex

T20 Blast

Sophia Gardens

GLA

GLA

159

MID

MID

153

ResultGlamorgan vs Warwickshire

Glamorgan vs Warwickshire

T20 Blast

Sophia Gardens

GLA

GLA

187

WAR

WAR

184

ResultGlamorgan vs Worcestershire

Glamorgan vs Worcestershire

T20 Blast

Sophia Gardens

GLA

GLA

146

WOR

WOR

161

One-Day Cup

The Hundred

Another Players

Rauf, Haris

Rauf, Haris

Labuschagne, Marnus

Labuschagne, Marnus

Zain ul Hasan

Zain ul Hasan

Carlson, Kiran

Carlson, Kiran

Pretorius, Dwaine

Pretorius, Dwaine

Miller, David

Miller, David

Smith, Ruaidhri

Smith, Ruaidhri

Lloyd, David

Lloyd, David

Fletcher, Cam

Fletcher, Cam

Henry, Matt

Henry, Matt