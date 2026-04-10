Ned Leonard

Ned Leonard

all rounder

Full name:Ned Leonard
Nationality:England
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium fast

Teams

2026 Teams

Glamorgan

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches2111
Innings3111
Overs36.078.52.0
Balls---
Maidens420
Runs1545438
Wickets2111
Avg7749.368
SR1084312
Eco4.276.884
BB131
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches2111
Innings470
Not outs240
Runs18450
Balls Faced36330
Avg9150
SR50136.360
Fours320
Fifties000
Sixies030
Highest8320
Hundreds000

Ned Leonard Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultNorthamptonshire vs Glamorgan

Northamptonshire vs Glamorgan

T20 Blast

The County Ground

NOR

NOR

165

GLA

GLA

162

ResultGlamorgan vs Gloucestershire

Glamorgan vs Gloucestershire

T20 Blast

Sophia Gardens

GLA

GLA

157

GLO

GLO

158

ResultGlamorgan vs Somerset

Glamorgan vs Somerset

T20 Blast

Sophia Gardens

GLA

GLA

175

SOM

SOM

171

ResultSomerset vs Glamorgan

Somerset vs Glamorgan

T20 Blast

The Cooper Associates County Ground

SOM

SOM

202

GLA

GLA

203

ResultWorcestershire vs Glamorgan

Worcestershire vs Glamorgan

T20 Blast

County Ground

WOR

WOR

168

GLA

GLA

141

ResultLancashire vs Glamorgan

Lancashire vs Glamorgan

T20 Blast

Stanley Park

LAN

LAN

201

GLA

GLA

202

ResultGlamorgan vs Middlesex

Glamorgan vs Middlesex

T20 Blast

Sophia Gardens

GLA

GLA

159

MID

MID

153

ResultGlamorgan vs Warwickshire

Glamorgan vs Warwickshire

T20 Blast

Sophia Gardens

GLA

GLA

187

WAR

WAR

184

LiveGlamorgan vs Worcestershire

Glamorgan vs Worcestershire

T20 Blast

Sophia Gardens

GLA

GLA

(5 ov.) 52/3

WOR

WOR

161

One-Day Cup

Another Players

Labuschagne, Marnus

Labuschagne, Marnus

Zain ul Hasan

Zain ul Hasan

Carlson, Kiran

Carlson, Kiran

Smith, Ruaidhri

Smith, Ruaidhri

Fletcher, Cam

Fletcher, Cam

Horton, Alex

Horton, Alex

Morris, Ben

Morris, Ben

Northeast, Sam

Northeast, Sam

van der Gugten, Tim

van der Gugten, Tim

Swepson, Mitch

Swepson, Mitch