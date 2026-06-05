Squads Worcestershire vs Glamorgan T20 T20 Blast 05.06.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Mohammed Isaac
no information yet
Carlson Kiran
batsman
D Oliveira Brett
all rounder
Smale William
wicket keeper
Ali Kashif
all rounder
Kellaway Benjamin Ian
all rounder
Hose Adam
batsman
Hurle Henry Ellis
wicket keeper
Raza Sikandar
all rounder
Dickson Sean
batsman
Brookes Ethan
all rounder
Cooke Chris
wicket keeper
Roderick Gareth
wicket keeper
Douthwaite Daniel
all rounder
Waite Matthew
all rounder
Neesham James
all rounder
Mir Usama
bowler
McAndrew Nathan John
bowler
Taylor Tom
all rounder
van der Gugten Tim
bowler
Finch Adam
bowler
Gorvin Andrew William
all rounder
Bench
|First Team
|Second Team
Allison Ben
bowler
Crane Mason
bowler
Cullen Henry James
wicket keeper
Farooqi Fazalhaq
bowler
Home Jack
no information yet
Horton Alex
wicket keeper
Libby Jake
batsman
Ingram Colin
batsman