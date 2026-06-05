Squads Worcestershire vs Glamorgan T20 T20 Blast 05.06.2026

T20

County Ground

WOR
WOR

168

GLA
GLA

141

Playing

WOR
WOR
GLA
GLA
First TeamSecond Team
Mohammed Isaac

no information yet

D Oliveira Brett

all rounder

Smale William

wicket keeper

Ali Kashif

all rounder

Hose Adam

batsman

Hurle Henry Ellis

wicket keeper

Raza Sikandar

all rounder

Brookes Ethan

all rounder

Cooke Chris

wicket keeper

Roderick Gareth

wicket keeper

Waite Matthew

all rounder

Neesham James

all rounder

Mir Usama

bowler

Taylor Tom

all rounder

Bench

WOR
WOR
GLA
GLA
First TeamSecond Team
Cullen Henry James

wicket keeper

Home Jack

no information yet

Horton Alex

wicket keeper

Libby Jake

batsman