Squads Brampton Wolves vs Montreal Tigers T20i Global T20 Canada 30.07.2026
Bench
|First Team
|Second Team
Bahia Harmandeep
no information yet
Bajwa Dilpreet Singh
all rounder
Brathwaite Carlos
all rounder
Bosch Corbin
all rounder
Brown Josh
batsman
Dhull Parveen
no information yet
Dutt Aryan
bowler
Erasmus Gerhard
batsman
Herft Kobe
batsman
Hundal Yuvraj Singh
bowler
Jarvis Jack
all rounder
Khan Zahoor
bowler
Jawadullah Muhammad
bowler
Latham Tom
wicket keeper
Johnson Aaron
batsman
Lynn Chris
batsman
Mansingh Abhijai
batsman
Manenti Benjamin
bowler
Munsey George
batsman
Naveen-ul-Haq
bowler
Singh Ravinder Pal
batsman
Omarzai Azmatullah
all rounder
Singh Robin
no information yet
Raina Prabhasees
no information yet
Singh Semarjeet
bowler
Randhawa Charanjit
no information yet
Tathgur Kanwarpal
batsman
Ravi Anoop
no information yet
Tye Andrew
bowler
Rutherford Sherfane
batsman
Warner David
batsman
Saifuddin Mohammad
all rounder
Webster Beau
all rounder
Sana Kaleem
bowler