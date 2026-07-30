Squads Brampton Wolves vs Montreal Tigers T20i Global T20 Canada 30.07.2026

T20i

BRA
BRA
MON
MON

Playing

BRA
BRA
MON
MON

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

BRA
BRA
MON
MON
First TeamSecond Team
Bahia Harmandeep

no information yet

Bosch Corbin

all rounder

Brown Josh

batsman

Dhull Parveen

no information yet

Herft Kobe

batsman

Jarvis Jack

all rounder

Latham Tom

wicket keeper

Lynn Chris

batsman

Singh Robin

no information yet

Raina Prabhasees

no information yet

Randhawa Charanjit

no information yet

Ravi Anoop

no information yet

Webster Beau

all rounder