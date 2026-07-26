Squads Brampton Wolves vs Surrey Jaguars T20i Global T20 Canada 26.07.2026

T20i

BRA
BRA
SUR
SUR

Playing

BRA
BRA
SUR
SUR

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

BRA
BRA
SUR
SUR
First TeamSecond Team
Bahia Harmandeep

no information yet

Brown Josh

batsman

Herft Kobe

batsman

Hinds Terrance

all rounder

Jarvis Jack

all rounder

Joshi Padam

no information yet

Mayers Kyle

all rounder

McMullen Brandon

all rounder

Movva Shreyas

wicket keeper

Nabi Mohammad

all rounder

Singh Robin

no information yet

Narine Sunil

all rounder

Siddiqui Junaid

all rounder

Singh Harmeet

all rounder

Singh Virandeep

all rounder

Stoinis Marcus

all rounder

Webster Beau

all rounder

Tariq Hamza

wicket keeper