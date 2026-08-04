Squads Montreal Tigers vs Vancouver Knights T20i Global T20 Canada 04.08.2026

T20i

MON
MON
VAN
VAN

Playing

MON
MON
VAN
VAN

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

MON
MON
VAN
VAN
First TeamSecond Team
Airee Dipendra

all rounder

Bosch Corbin

all rounder

Ali Asif

batsman

Dhull Parveen

no information yet

Azam Babar

batsman

Girdhar Mandeep

no information yet

Latham Tom

wicket keeper

Lynn Chris

batsman

Pretorius Dwaine

all rounder

Rippon Michael

all rounder

Rizwan Mohammad

wicket keeper

Samra Yuvraj

no information yet

Raina Prabhasees

no information yet

Randhawa Charanjit

no information yet

Thaker Harsh

all rounder

Ravi Anoop

no information yet