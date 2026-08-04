Squads Montreal Tigers vs Vancouver Knights T20i Global T20 Canada 04.08.2026
Bench
|First Team
|Second Team
Bajwa Dilpreet Singh
all rounder
Airee Dipendra
all rounder
Bosch Corbin
all rounder
Ali Asif
batsman
Dhull Parveen
no information yet
Amir Mohammad
bowler
Erasmus Gerhard
batsman
Anwar Sarmad
bowler
Hundal Yuvraj Singh
bowler
Azam Babar
batsman
Khan Zahoor
bowler
Girdhar Mandeep
no information yet
Latham Tom
wicket keeper
Lamichhane Sandeep
bowler
Lynn Chris
batsman
Pretorius Dwaine
all rounder
Manenti Benjamin
bowler
Rippon Michael
all rounder
Naveen-ul-Haq
bowler
Rizwan Mohammad
wicket keeper
Omarzai Azmatullah
all rounder
Samra Yuvraj
no information yet
Raina Prabhasees
no information yet
Sharma Shubham
batsman
Randhawa Charanjit
no information yet
Thaker Harsh
all rounder
Ravi Anoop
no information yet
Trumpelmann Ruben
bowler
Rutherford Sherfane
batsman
van Meekeren Paul
bowler
Saifuddin Mohammad
all rounder
Sana Kaleem
bowler
Varadharajan Aaditya
all rounder