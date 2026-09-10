Match details Pakistan vs Thailand T20i T20 Asian Games, Women 18.09.2026
Match Info
|Match:
|T20 Asian Games, Women 2026
|Date:
|Thursday, September 17, 2026 - Tuesday, September 22, 2026
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Friday, September 18, 2026 05:00 AM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Pakistan Squad
|Players
|Ali Siddiqi Muneeba, Alvi Najiha, Ameen Sidra, Aroob Shah Syeda, Baig Diana, Dar Nida, Hani Umme, Iqbal Sadia, Nasir Anosha, Pervaiz Natalia, Riaz Aliya, Sana Fatima, Sandhu Nashra, Shamas Sadaf, Sohail Umaima, Zulfiqar Shawaal
|Bench
|no information yet
Thailand Squad
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet
Match has not started yet