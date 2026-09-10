Match details Pakistan vs Thailand T20i T20 Asian Games, Women 18.09.2026

T20i

PAK
PAK
THA
THA

Match Info

Match:T20 Asian Games, Women 2026
Date:Thursday, September 17, 2026 - Tuesday, September 22, 2026
Toss:no information yet
Time:Friday, September 18, 2026 05:00 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Pakistan Squad

PlayersAli Siddiqi Muneeba, Alvi Najiha, Ameen Sidra, Aroob Shah Syeda, Baig Diana, Dar Nida, Hani Umme, Iqbal Sadia, Nasir Anosha, Pervaiz Natalia, Riaz Aliya, Sana Fatima, Sandhu Nashra, Shamas Sadaf, Sohail Umaima, Zulfiqar Shawaal
Benchno information yet

Thailand Squad

PlayersBoochatham Nattaya, Boonsukham Nanthita, Bunthansen Kanyakorn, Chaiwai Naruemol, Chantam Nattakan, Chaturongrattana Sunida, Kanoh Rosenan, Khamchompu Onnicha, Khiaoto Suwanan, Khoncharoenkai Nannapat, Maya Phannita, Putthawong Thipatcha, Sutthiruang Chanida, Tippoch Sornnarin
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet