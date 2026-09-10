Squads Pakistan vs Thailand T20i T20 Asian Games, Women 18.09.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ali Siddiqi Muneeba
wicket keeper
Boochatham Nattaya
all rounder
Alvi Najiha
wicket keeper
Boonsukham Nanthita
bowler
Ameen Sidra
batsman
Bunthansen Kanyakorn
bowler
Aroob Shah Syeda
all rounder
Chaiwai Naruemol
batsman
Baig Diana
bowler
Chantam Nattakan
batsman
Dar Nida
all rounder
Chaturongrattana Sunida
bowler
Hani Umme
bowler
Kanoh Rosenan
batsman
Iqbal Sadia
bowler
Khamchompu Onnicha
all rounder
Nasir Anosha
bowler
Khiaoto Suwanan
wicket keeper
Pervaiz Natalia
bowler
Khoncharoenkai Nannapat
wicket keeper
Riaz Aliya
all rounder
Maya Phannita
all rounder
Sana Fatima
all rounder
Putthawong Thipatcha
bowler
Sandhu Nashra
bowler
Sutthiruang Chanida
all rounder
Shamas Sadaf
batsman
Tippoch Sornnarin
all rounder
Sohail Umaima
all rounder
Zulfiqar Shawaal
batsman
Match has not started yet