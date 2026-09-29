Squads Bangladesh vs Pakistan T20i T20 Asian Games 01.10.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ahmed Nasum
bowler
Ahmed Abrar
bowler
Ali Yasir
batsman
Ali Haider
bowler
Das Liton
wicket keeper
Ayub Saim
batsman
Hasan Mahedi
all rounder
Daniyal Ahmad
bowler
Hasan Tanzid
batsman
Farhan Sahibzada
batsman
Hassan Saif
batsman
Javed Akif
bowler
Hossain Emon Parvez
wicket keeper
Khan Usman
batsman
Hossain Mosaddek
all rounder
Masood Saad
all rounder
Hossain Rishad
bowler
Minhas Arafat
all rounder
Hridoy Towhid
batsman
Mirza Mohammad Salman
bowler
Islam Shoriful
bowler
Moqim Sufyan
no information yet
Mahmud Hasan
bowler
Nawaz Hasan
no information yet
Rahman Mustafizur
bowler
Raza Ali
batsman
Shanto Najmul Hossain
batsman
Sadaqat Maaz
all rounder
Match has not started yet