Squads Bangladesh vs Pakistan T20i T20 Asian Games 01.10.2026

T20i

BAN
BAN
PAK
PAK

Playing

BAN
BAN
PAK
PAK
First TeamSecond Team
Ali Yasir

batsman

Das Liton

wicket keeper

Ayub Saim

batsman

Hasan Mahedi

all rounder

Hossain Emon Parvez

wicket keeper

Khan Usman

batsman

Hossain Mosaddek

all rounder

Masood Saad

all rounder

Minhas Arafat

all rounder

Moqim Sufyan

no information yet

Nawaz Hasan

no information yet

Raza Ali

batsman

Sadaqat Maaz

all rounder

Bench

BAN
BAN
PAK
PAK

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet