Match details Bangladesh vs Pakistan T20i T20 Asian Games 01.10.2026

T20i

BAN
BAN
PAK
PAK

Match Info

Match:T20 Asian Games 2026
Date:Thursday, September 24, 2026 - Saturday, October 03, 2026
Toss:no information yet
Time:Thursday, October 01, 2026 12:00 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Bangladesh Squad

PlayersAhmed Nasum, Ali Yasir, Das Liton, Hasan Mahedi, Hasan Tanzid, Hassan Saif, Hossain Emon Parvez, Hossain Mosaddek, Hossain Rishad, Hridoy Towhid, Islam Shoriful, Mahmud Hasan, Rahman Mustafizur, Shanto Najmul Hossain
Benchno information yet

Pakistan Squad

PlayersAhmed Abrar, Ali Haider, Ayub Saim, Daniyal Ahmad, Farhan Sahibzada, Javed Akif, Khan Usman, Masood Saad, Minhas Arafat, Mirza Mohammad Salman, Moqim Sufyan, Nawaz Hasan, Raza Ali, Sadaqat Maaz, Samad Abdul
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet