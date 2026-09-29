Match details Bangladesh vs Pakistan T20i T20 Asian Games 01.10.2026
Match Info
|Match:
|T20 Asian Games 2026
|Date:
|Thursday, September 24, 2026 - Saturday, October 03, 2026
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Thursday, October 01, 2026 12:00 AM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Bangladesh Squad
|Players
|Ahmed Nasum, Ali Yasir, Das Liton, Hasan Mahedi, Hasan Tanzid, Hassan Saif, Hossain Emon Parvez, Hossain Mosaddek, Hossain Rishad, Hridoy Towhid, Islam Shoriful, Mahmud Hasan, Rahman Mustafizur, Shanto Najmul Hossain
|Bench
|no information yet
Pakistan Squad
|Players
|Ahmed Abrar, Ali Haider, Ayub Saim, Daniyal Ahmad, Farhan Sahibzada, Javed Akif, Khan Usman, Masood Saad, Minhas Arafat, Mirza Mohammad Salman, Moqim Sufyan, Nawaz Hasan, Raza Ali, Sadaqat Maaz, Samad Abdul
|Bench
|no information yet
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet
Match has not started yet