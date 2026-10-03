Squads Pakistan vs India T20i T20 Asian Games 03.10.2026

T20i

Korogi Sports Park

PAK
PAK

192

IND
IND

211

Playing

PAK
PAK
IND
IND
First TeamSecond Team
Suryavanshi Vaibhav

no information yet

Sadaqat Maaz

all rounder

Sharma Abhishek

all rounder

Khan Usman

batsman

Samson Sanju

wicket keeper

Ayub Saim

batsman

Nawaz Hasan

no information yet

Kishan Ishan

wicket keeper

Minhas Arafat

all rounder

Dube Shivam

all rounder

Patel Axar

all rounder

Masood Saad

all rounder

Moqim Sufyan

no information yet

Bench

PAK
PAK
IND
IND
First TeamSecond Team
Nigam Vipraj

all rounder

Raza Ali

batsman