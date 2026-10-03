Squads Pakistan vs India T20i T20 Asian Games 03.10.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Farhan Sahibzada
batsman
Suryavanshi Vaibhav
no information yet
Sadaqat Maaz
all rounder
Sharma Abhishek
all rounder
Khan Usman
batsman
Samson Sanju
wicket keeper
Ayub Saim
batsman
Iyer Shreyas
batsman
Nawaz Hasan
no information yet
Kishan Ishan
wicket keeper
Samad Abdul
batsman
Varma Tilak
batsman
Minhas Arafat
all rounder
Dube Shivam
all rounder
Daniyal Ahmad
bowler
Patel Axar
all rounder
Masood Saad
all rounder
Sundar Washington
all rounder
Ahmed Abrar
bowler
Bishnoi Ravi
bowler
Moqeem Safyan
batsman
Bumrah Jasprit
bowler
Moqim Sufyan
no information yet
Bench
|First Team
|Second Team
Ali Haider
bowler
Nigam Vipraj
all rounder
Javed Akif
bowler
Singh Arshdeep
bowler
Mirza Mohammad Salman
bowler
Thakur Yash
bowler
Raza Ali
batsman
Wasim Jr Mohammad
bowler