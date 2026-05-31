Squads Ireland vs Pakistan T20i T20 Ireland Tri-Series, Women 31.05.2026

T20iClontarf Cricket Club, Dublin
IRL
IRL

177

PAK
PAK

176

Playing

IRL
IRL
PAK
PAK
First TeamSecond Team
Hunter Amy

wicket keeper

Ali Siddiqi Muneeba

wicket keeper

Feroza Gull

wicket keeper

Jabeen Saira

no information yet

Prendergast Orla

all rounder

Paul Leah

all rounder

Tector Alice

all rounder

Javed Iram

batsman

Riaz Aliya

all rounder

Sana Fatima

all rounder

Kelly Arlene

all rounder

Bench

IRL
IRL
PAK
PAK
First TeamSecond Team
Delany Laura

all rounder

Rubab Tasmia

no information yet