Squads Ireland vs Pakistan T20i T20 Ireland Tri-Series, Women 31.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Hunter Amy
wicket keeper
Ali Siddiqi Muneeba
wicket keeper
Dalzell Alana
batsman
Feroza Gull
wicket keeper
Stokell Rebecca
batsman
Jabeen Saira
no information yet
Prendergast Orla
all rounder
Zafar Ayesha
batsman
Paul Leah
all rounder
Shamim Rameen
bowler
Tector Alice
all rounder
Javed Iram
batsman
Little Louise
batsman
Riaz Aliya
all rounder
Canning Ava
bowler
Sana Fatima
all rounder
Kelly Arlene
all rounder
Baig Diana
bowler
Maguire Aimee
bowler
Sandhu Nashra
bowler
Murray Cara
bowler
Iqbal Sadia
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Coulter Reilly Christina
batsman
Fatima Eyman
batsman
Delany Laura
all rounder
Hassan Tuba
bowler
Dempsey Georgina
bowler
Pervaiz Natalia
bowler
McBride Lara
batsman
Rubab Tasmia
no information yet