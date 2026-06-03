Squads Pakistan vs West Indies T20i T20 Ireland Tri-Series, Women 03.06.2026

T20iClontarf Cricket Club, Dublin
PAK
PAK

111

WIN
WIN

Playing

PAK
PAK
WIN
WIN
First TeamSecond Team
Ali Siddiqi Muneeba

wicket keeper

Henry Chinelle

all rounder

Feroza Gull

wicket keeper

Dottin Deandra

all rounder

Jabeen Saira

no information yet

Sana Fatima

all rounder

Riaz Aliya

all rounder

James Zaida

all rounder

Javed Iram

batsman

Bench

PAK
PAK
WIN
WIN
First TeamSecond Team
Brathwaite Eboni

no information yet

Rubab Tasmia

no information yet

Matthews Hayley

all rounder