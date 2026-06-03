Squads Pakistan vs West Indies T20i T20 Ireland Tri-Series, Women 03.06.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ali Siddiqi Muneeba
wicket keeper
Henry Chinelle
all rounder
Feroza Gull
wicket keeper
Campbelle Shemaine Altia
wicket keeper
Zafar Ayesha
batsman
Dottin Deandra
all rounder
Jabeen Saira
no information yet
Joseph Qiana
bowler
Sana Fatima
all rounder
Alleyne Aaliyah
bowler
Riaz Aliya
all rounder
Glasgow Jannillea
batsman
Shamim Rameen
bowler
Mangru Mandy
batsman
Sandhu Nashra
bowler
James Zaida
all rounder
Iqbal Sadia
bowler
Fletcher Afy
bowler
Hassan Tuba
bowler
Ramharack Karishma
bowler
Javed Iram
batsman
Munisar Ashmini
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Baig Diana
bowler
Brathwaite Eboni
no information yet
Fatima Eyman
batsman
Claxton Jahzara
bowler
Pervaiz Natalia
bowler
Hector Shawnisha
bowler
Rubab Tasmia
no information yet
Matthews Hayley
all rounder