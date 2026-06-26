Squads Ireland vs India T20i T20 Series Ireland vs India 26.06.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Tector Tim
batsman
Samson Sanju
wicket keeper
Adair Ross
batsman
Sharma Abhishek
all rounder
Tector Harry
batsman
Kishan Ishan
wicket keeper
Tucker Lorcan
wicket keeper
Iyer Shreyas
batsman
Calitz Benjamin
batsman
Varma Tilak
batsman
Delany Gareth
all rounder
Dube Shivam
all rounder
Dockrell George
all rounder
Patel Axar
all rounder
McCarthy Liam
batsman
Sundar Washington
all rounder
Humphreys Matthew
batsman
Rana Harshit
bowler
Moondra Jai
no information yet
Singh Arshdeep
bowler
Hollard Matt
no information yet
Krishna Prasidh
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Doheny Stephen
wicket keeper
Bishnoi Ravi
bowler
Hoey Gavin
all rounder
Shedge Suryansh
batsman
Wilson Reuben
all rounder
Suryavanshi Vaibhav
no information yet