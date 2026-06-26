Squads Ireland vs India T20i T20 Series Ireland vs India 26.06.2026

T20iCivil Service Cricket Club, Belfast
IRL
IRL

182

IND
IND

148

Playing

IRL
IRL
IND
IND
First TeamSecond Team
Tector Tim

batsman

Samson Sanju

wicket keeper

Adair Ross

batsman

Sharma Abhishek

all rounder

Kishan Ishan

wicket keeper

Tucker Lorcan

wicket keeper

Delany Gareth

all rounder

Dube Shivam

all rounder

Dockrell George

all rounder

Patel Axar

all rounder

Moondra Jai

no information yet

Hollard Matt

no information yet

Bench

IRL
IRL
IND
IND
First TeamSecond Team
Doheny Stephen

wicket keeper

Hoey Gavin

all rounder

Wilson Reuben

all rounder

Suryavanshi Vaibhav

no information yet