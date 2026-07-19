Squads Zimbabwe vs Bangladesh T20i T20I Series Zimbabwe vs Bangladesh 19.07.2026

T20i

ZIM
ZIM

143

BAN
BAN

144

Playing

ZIM
ZIM
BAN
BAN
First TeamSecond Team
Myers Dion

batsman

Hossain Emon Parvez

wicket keeper

Raza Sikandar

all rounder

Burl Ryan

all rounder

Ali Yasir

batsman

Hossain Mosaddek

all rounder

Madande Clive

wicket keeper

Evans Brad

all rounder

Hasan Mahedi

all rounder

Saqlain Abdul Gaffar

no information yet

Bench

ZIM
ZIM
BAN
BAN
First TeamSecond Team
Curran Ben

batsman

Hasan Sohan Nurul

wicket keeper

Musekiwa T

all rounder

Nyamhuri Newman Takudzwa

no information yet