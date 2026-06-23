Squads New Zealand vs Scotland T20i ICC T20 World Cup, Women 23.06.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Kerr Amelia
all rounder
Carter Darcey
all rounder
Gaze Izzy
wicket keeper
Fraser Katherine
bowler
Sharp Izzy
all rounder
Bryce Kathryn
all rounder
Devine Sophie
all rounder
Bryce Sarah
wicket keeper
Halliday Brooke
batsman
Lister Ailsa
wicket keeper
Green Maddy
batsman
McColl Megan
all rounder
Bates Suzie
all rounder
Sproul Pippa Nancy
wicket keeper
Kerr JM
bowler
Chatterji Priyanaz
all rounder
Patel Nensi
bowler
Gordon Kirstie
bowler
Tahuhu Lea
bowler
Slater Rachel
bowler
Illing Bree
all rounder
Rainey Hannah
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Devonshire Flora
all rounder
Abel Chloe
bowler
Inglis Polly
wicket keeper
Bell Olivia
bowler
Mair Rosemary
bowler
Fontenla Gabriella
no information yet
Plimmer Georgia Ellen
batsman
Maciera Maisie
all rounder