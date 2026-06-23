Squads New Zealand vs Scotland T20i ICC T20 World Cup, Women 23.06.2026

T20iCounty Ground, Bristol
NZL
NZL

132

SCO
SCO

131

Playing

NZL
NZL
SCO
SCO
First TeamSecond Team
Kerr Amelia

all rounder

Carter Darcey

all rounder

Gaze Izzy

wicket keeper

Sharp Izzy

all rounder

Bryce Kathryn

all rounder

Devine Sophie

all rounder

Bryce Sarah

wicket keeper

Lister Ailsa

wicket keeper

McColl Megan

all rounder

Bates Suzie

all rounder

Sproul Pippa Nancy

wicket keeper

Kerr JM

bowler

Illing Bree

all rounder

Bench

NZL
NZL
SCO
SCO
First TeamSecond Team
Devonshire Flora

all rounder

Inglis Polly

wicket keeper

Fontenla Gabriella

no information yet

Maciera Maisie

all rounder