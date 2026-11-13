Squads India vs Australia Test Test Series India vs Australia 11.02.2027

Test

Guwahati

IND
IND
AUS
AUS

Playing

IND
IND
AUS
AUS
First TeamSecond Team
Agar Ashton

all rounder

Bharat Srikar

wicket keeper

Carey Alex

wicket keeper

Jadeja Ravindra

all rounder

Green Cameron

all rounder

Kishan Ishan

wicket keeper

Handscomb Peter

wicket keeper

Patel Axar

all rounder

Rahul KL

batsman

Bench

IND
IND
AUS
AUS

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet