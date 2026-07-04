Kavindu Nadeeshan

Kavindu Nadeeshan

bowler

Full name:Kavindu Nadeeshan
Nationality:Sri Lanka
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:leg break

Teams

2026 Teams

Galle Gallants

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches131912
Innings241810
Overs194.2120.027.4
Balls---
Maidens1730
Runs825620236
Wickets182013
Avg45.833118.15
SR64.773612.76
Eco4.245.168.53
BB334
4w001
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches131912
Innings14135
Not outs421
Runs49318634
Balls Faced93324032
Avg49.316.98.5
SR52.8477.5106.25
Fours48152
Fifties210
Sixies720
Highest1226211
Hundreds200

Kavindu Nadeeshan Schedule & Results

T20 Lanka Premier League

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