Nantes Oosthuizen

Nantes Oosthuizen

Full name:Nantes Oosthuizen

Teams

2026 Teams

Sussex

Nantes Oosthuizen Schedule & Results

County Championship

One-Day Cup

ResultDurham vs Sussex

Durham vs Sussex

One-Day Cup

Riverside Ground

DUR

DUR

352

SUS

SUS

280

Another Players

Clark, Tom

Clark, Tom

Finn, Steven

Finn, Steven

Ward, Harrison

Ward, Harrison

Alsop, Tom

Alsop, Tom

Smith, Steven Barry

Smith, Steven Barry

Steven Peter Devereux Smith

Steven Peter Devereux Smith

Archer, Jofra

Archer, Jofra

Sharma, Ishant

Sharma, Ishant

Mills, Tymal

Mills, Tymal

Robinson, Oliver

Robinson, Oliver