Nantes Oosthuizen

County Championship
Somerset vs Sussex
County Championship
SOM
(96 ov.) 335/5
SUS
Sussex vs Glamorgan
County Championship
SUS
(44 ov.) 136/2
GLA
155
Sussex vs Hampshire
County Championship
SUS
(35 ov.) 121/3
HAM
191
Warwickshire vs Sussex
County Championship
WAR
SUS
Sussex vs Somerset
County Championship
SUS
SOM
Essex vs Sussex
County Championship
ESS
SUS
Sussex vs Surrey
County Championship
SUS
SUR
Sussex vs Nottinghamshire
County Championship
SUS
NOT
Hampshire vs Sussex
County Championship
HAM
SUS