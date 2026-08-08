Squads Sussex vs Surrey First class County Championship 08.09.2026

First class

SUS
SUS
SUR
SUR

Playing

SUS
SUS
SUR
SUR
First TeamSecond Team
Alsop Tom

wicket keeper

Albert Ralphie

no information yet

Blake Josh

batsman

Burns Rory

batsman

Carter Oliver

wicket keeper

Clark Jordan

all rounder

Clark Tom

batsman

Foakes Ben

wicket keeper

Gorantla Nikhil Venkata

no information yet

Foreman Bertie

all rounder

Haines Tom

batsman

Henry Troy

no information yet

Patel Ryan

batsman

Pope Ollie

batsman

Smith Jamie

wicket keeper

Stuart-Reckling Seb H

no information yet

Thomas Adam Roger George

no information yet

Khan Shadab

all rounder

Lamb Danny

all rounder

Lawrence Louie

no information yet

Moore Ollie

no information yet

Oosthuizen Nantes

no information yet

Price Tom

batsman

Rawlins Delray

all rounder

Rogers Henry P

all rounder

Shipley Henry

all rounder

Simpson John

wicket keeper

Tear Charlie

wicket keeper

Trainer Ramsay

no information yet

Bench

SUS
SUS
SUR
SUR

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet