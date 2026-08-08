Squads Sussex vs Surrey First class County Championship 08.09.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Alsop Tom
wicket keeper
Abbott Sean
bowler
Archer Jofra
bowler
Albert Ralphie
no information yet
Barnwell Nathan
bowler
Briggs Danny
bowler
Blake Josh
batsman
Campbell Jack
bowler
Burns Rory
batsman
Carson Jack
bowler
Chahar Rahul
bowler
Carter Oliver
wicket keeper
Clark Jordan
all rounder
Clark Tom
batsman
Ealham Thomas Mark
all rounder
Coles James Matthew
all rounder
Fisher Matthew
bowler
Crocombe Henry T
bowler
Foakes Ben
wicket keeper
Currie Bradley
bowler
French Alex
bowler
Finn Steven
bowler
Gorantla Nikhil Venkata
no information yet
Foreman Bertie
all rounder
Lawes Thomas Edward
all rounder
Goodman Dominic Charles
bowler
Lawrence Dan
batsman
Haines Tom
batsman
Majid Yousef
bowler
Henry Troy
no information yet
Patel Ryan
batsman
Hudson-Prentice Fynn
all rounder
Pope Ollie
batsman
Hughes Daniel
batsman
Sibley Dominic
batsman
Hunt Sean Frank
bowler
Smith Jamie
wicket keeper
Ibrahim Danial
batsman
Stuart-Reckling Seb H
no information yet
Jamie Atkins
bowler
Thomas Adam Roger George
no information yet
Karvelas Aristides
bowler
Topley Reece
bowler
Khan Shadab
all rounder
Lamb Danny
all rounder
Lawrence Louie
no information yet
Leaning Jack
batsman
Lenham Archie
bowler
Lion-Cachet Zach Benjamin
batsman
Mills Tymal
bowler
Moore Ollie
no information yet
Oosthuizen Nantes
no information yet
Price Tom
batsman
Pujara Cheteshwar
batsman
Rawlins Delray
all rounder
Robinson Oliver
bowler
Rogers Henry P
all rounder
Sandhu Gurinder
bowler
Seales Jayden
bowler
Shipley Henry
all rounder
Simpson John
wicket keeper
Smith Steve
batsman
Smith Steven Barry
batsman
Tear Charlie
wicket keeper
Thomas George
batsman
Trainer Ramsay
no information yet
Unadkat Jaydev
bowler
Ward Harrison
batsman
Match has not started yet