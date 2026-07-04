Abahani Limited Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Abahani Limited

Shah, Khushdil

Pakistan

Zadran, Najibullah

Afghanistan

Al Hasan, Shakib

Bangladesh

Aziz, Danish

Pakistan

Das, Liton

Bangladesh

Ahmed, Taskin

Bangladesh

Shanto, Nazmul Hossain

Bangladesh

Hossain, Afif

Bangladesh

Islam, Tanvir

Bangladesh

Hossain, Shamim

Bangladesh

Islam, Taijul

Bangladesh

Rahim, Mushfiqur

Bangladesh

Iqbal, Tamim

Bangladesh

Bisla, Manvinder

India

Indrajith, Baba

India

Islam, Kamrul

Bangladesh

Haque, Anamul

Bangladesh

Vihari, Hanuma

India

de Silva, Dhananjaya

Sri Lanka

Shahriar, Munim

Bangladesh

Hossain, Mosaddek

Bangladesh

Sunny, Arafat

Bangladesh

Saifuddin, Mohammad

Bangladesh

Islam, Nahidul

Bangladesh

Naim, Mohammad

Bangladesh

Ali, Jaker

Bangladesh

Sakib, Tanzim Hasan

Bangladesh

Hasan, Rakibul

Bangladesh

Hasan Joy, Mahmudul

Bangladesh

Raza, Rakibul Islam

Mondol, Ripon

Bangladesh

Swadhin, Aks

Islam, Saidul

Islam, Nazmul

Bangladesh

Hasan, Mehedi

Bangladesh

Islam, Aminul

Bangladesh

Alam, Shahin

Bangladesh

Mitra, Avishek

Bangladesh

Javed, Jahid

Bangladesh

Babu, Sandip Roy Chowdhury

Hossain, Rishad

Bangladesh

Al Mamun, Abdullah

Bangladesh

Singh, Yashpal

India

Hridoy, Towhid

Bangladesh

Islam, Shahidul

Bangladesh