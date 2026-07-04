Amo Sharks Cricket Team Players

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Amo Sharks

Naveed, Izharulhaq

Afghanistan

Janat, Ihsanullah

Afghanistan

Williamson, Kane

New Zealand

Ahmad, Qais

Afghanistan

Omarzai, Azmatullah

Afghanistan

Khan, Bilal

Oman

Naib, Gulbadin

Afghanistan

Ahmad, Fareed

Afghanistan

Ashraf, Sharafuddin

Afghanistan

Ghani, Usman

Afghanistan

Farooqi, Fazalhaq

Afghanistan

Miralikhil, Jamshid

Afghanistan

Wafiullah

Usmani, Farhad

Alam, Aftab

Afghanistan

Jamal, Nasir

Afghanistan

Malik, Abdul

Afghanistan

Rasooli, Darwish

Afghanistan

Rahman, Ziaur

Afghanistan

Rahman, Abdul

Afghanistan

Shirzad, Sayed

Afghanistan

Shah, Rahmat

Afghanistan

Zaman, Shawkat

Afghanistan

Kamal, Shahidullah

Afghanistan

Shah, Bahir

Afghanistan

Shinwari, Jamil

Safi, Mohammad Saleem

Afghanistan

Zamankhil, Zohaib

Afghanistan

Akbari, Zubaid

Afghanistan

Noor, Allah

Afghanistan

Rahimi, Mohammad Ishaq

Afghanistan

Malik, Abdul

Afghanistan

Zia-ul-Haq

Pakistan

Akram, Mohammad

Pakistan

Hayatullah

Pakistan

Eisakhil, Hassan

Afghanistan

Shirzad, Mohammad Ishaq

Afghanistan

Ahmadzai, Ijaz Ahmad

Afghanistan

McCullum, Brendon

New zealand

Farmanullah

Afghanistan

Zadran, Hafeez

Afghanistan

Khan Ahmadzai, Salam

Afghanistan

Shinozada, Faisal

Afghanistan

Totakhil, Nasir

Afghanistan

Tani, Abid

Afghanistan

Ahmadzai, Abdullah

Afghanistan

Rahman, Zia Ur

Rahman, Noor ul

Gurbaz, Masood

Afghanistan

Shahzad, Mohammad

Afghanistan

Shinwari, Samiullah

Afghanistan