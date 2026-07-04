Follow us
Naveed, Izharulhaq
Afghanistan
Janat, Ihsanullah
Williamson, Kane
New Zealand
Ahmad, Qais
Omarzai, Azmatullah
Khan, Bilal
Oman
Naib, Gulbadin
Ahmad, Fareed
Ashraf, Sharafuddin
Ghani, Usman
Farooqi, Fazalhaq
Miralikhil, Jamshid
Wafiullah
Usmani, Farhad
Alam, Aftab
Jamal, Nasir
Malik, Abdul
Rasooli, Darwish
Rahman, Ziaur
Rahman, Abdul
Shirzad, Sayed
Shah, Rahmat
Zaman, Shawkat
Kamal, Shahidullah
Shah, Bahir
Shinwari, Jamil
Safi, Mohammad Saleem
Zamankhil, Zohaib
Akbari, Zubaid
Noor, Allah
Rahimi, Mohammad Ishaq
Zia-ul-Haq
Pakistan
Akram, Mohammad
Hayatullah
Eisakhil, Hassan
Shirzad, Mohammad Ishaq
Ahmadzai, Ijaz Ahmad
McCullum, Brendon
New zealand
Farmanullah
Zadran, Hafeez
Khan Ahmadzai, Salam
Shinozada, Faisal
Totakhil, Nasir
Tani, Abid
Ahmadzai, Abdullah
Rahman, Zia Ur
Rahman, Noor ul
Gurbaz, Masood
Shahzad, Mohammad
Shinwari, Samiullah