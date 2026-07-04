Andhra Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Andhra

Iyer, Shreyas

India

Bharat, Srikar

India

Kumar, Saurabh

India

Rayudu, Ambati

India

Rasheed, Sk

India

Sharma, Karn

India

Bhui, Ricky

India

Prajith, Mudi

India

Kranthi Kumar

India

Pranith, Manyala

India

Reddy, M Lekhaz

India

Vardhan, Maddila Harsha

India

Sudharsian, Kodavandla

Stephen, Cheepurapalli

India

Ashish, Siraparapu

India

Abhinav, Munnangi

India

Kumar, K Maheep

India

Avinash, P

India

Khan, Shoaib Md

India

J Durga Kumar

India

Mohan, Lalith

India

Saiteja, Kavuri

India

Kumar, B Santosh

India

Rahul, KP Sai

India

Akhil, Shambu

India

Hebbar, Ashwin

India

Kumar, Prasanth

India

Shinde, Karan

India

Reddy, Dhruva Kumar

India

Reddy, Naren

India

Raju, Kalidindi Siva Narasimha

India

Reddy, Yeddala Girish Kumar

India

Varma, Uddaraju Vhitesh Viswanadha

India

Raman, Karthik

India

Anjaneyulu, Midde

India

Tarun, Sanaboyina

India

Sasikanth, KV

India

Gnaneshwar, CR

India

Ismail, SK

India

Sandeep, Y

India

Kumar, Dheeraj

Varma, B.Munish

Krishna, Vamsi

India

Vijay, Tripurana

India

Raju, Penmetsa Panduranga

India

Reddy, Girinath

India

Krishna, Thanneru Vamsi

India

Reddy, Abhishek

India

Ram, Jagarlapudi Saketh

India

Reddy, Maramreddy Harishankar

India

Kamaruddin, SK

India

Tapaswi, Pinninti

India

Srinivas, Sirla

India

Ayyappa, Bandaru

India

Rafi, Shaik Mohammad

India

Y Pramod

Reddy, Maramreddy Hemanth

India

Kumar, Bodhala Vinay

India

Krishna, Vamsi

India

Girinath, Uppara

India

Tandon, Prithvi

India

Kumar, C Kranthi

India

Varma, Bhupathiraju Munish

India

Raju, Satyanarayana

India

Kshirsagar, Yash Chandrashekhar

Brahma Teja, Andimani

India

Reddy, Revanth

India

Sandeep Kumar, Chennuboina Sai

Prasad, SDNV

India

Dhanush, Marathala