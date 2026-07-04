Brampton Wolves Cricket Team Players

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Brampton Wolves

Mustafa, Rohan

United Arab Emirates

Khan, Zahoor

United Arab Emirates

Tye, Andrew

Australia

Khan, Usman

Pakistan

Brathwaite, Carlos

Barbados

Mir, Usama

Pakistan

Chapman, Mark

New Zealand

Southee, Tim

New Zealand

de Grandhomme, Colin

New Zealand

Hayat, Babar

Hong Kong, China

Talat, Hussain

Pakistan

Riaz, Wahab

Pakistan

Al Hasan, Shakib

Bangladesh

Sodhi, Ish

New Zealand

Mansingh, Abhijai

Jamaica

Afridi, Shahid

Pakistan

Simmons, Lendl

Trinidad and Tobago

Warner, David

Australia

Singh, Harbhajan

India

Munro, Colin

New Zealand

van Beek, Logan

Netherlands

Brown, Josh

Australia

Green, Chris

Australia

Frylinck, Jan Nicolaas

Namibia

O Dowd, Max

Netherlands

Dutt, Aryan

Netherlands

Hobson, Nick

Australia

Webster, Beau

Australia

Jarvis, Jack

Australia

Munsey, George

Scotland

Gordon, Jeremy

Canada

Singh, Ravinder Pal

Canada

Johnson, Aaron

Canada

Fletcher, Andre

Grenada

Sammy, Daren

Saint Lucia

Ullah, Muhammad Jawad

United Arab Emirates

Kumar, Nitish

Canada

Cheema, Rizwan

Canada

Joshi, Rishiv

Canada

Ahmadzai, Shahid

Canada

Sidhu, Gurpal Singh

Pervez, Cecil

Canada

Herft, Kobe

Singh, Nawab

Canada

Tathgur, Kanwarpal

Canada

Kapoor, Armaan

Canada

Siddiqui, Junaid

Canada

Draca, Thomas

Italy

Singh, Robin

Singh, Semarjeet

Jawadullah, Muhammad

United arab emirates

Bahia, Harmandeep