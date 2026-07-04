Follow us
Mustafa, Rohan
United Arab Emirates
Khan, Zahoor
Tye, Andrew
Australia
Khan, Usman
Pakistan
Brathwaite, Carlos
Barbados
Mir, Usama
Chapman, Mark
New Zealand
Southee, Tim
de Grandhomme, Colin
Hayat, Babar
Hong Kong, China
Talat, Hussain
Riaz, Wahab
Al Hasan, Shakib
Bangladesh
Sodhi, Ish
Mansingh, Abhijai
Jamaica
Afridi, Shahid
Simmons, Lendl
Trinidad and Tobago
Warner, David
Singh, Harbhajan
India
Munro, Colin
van Beek, Logan
Netherlands
Brown, Josh
Green, Chris
Frylinck, Jan Nicolaas
Namibia
O Dowd, Max
Dutt, Aryan
Hobson, Nick
Webster, Beau
Jarvis, Jack
Munsey, George
Scotland
Gordon, Jeremy
Canada
Singh, Ravinder Pal
Johnson, Aaron
Fletcher, Andre
Grenada
Sammy, Daren
Saint Lucia
Ullah, Muhammad Jawad
Kumar, Nitish
Cheema, Rizwan
Joshi, Rishiv
Ahmadzai, Shahid
Sidhu, Gurpal Singh
Pervez, Cecil
Herft, Kobe
Singh, Nawab
Tathgur, Kanwarpal
Kapoor, Armaan
Siddiqui, Junaid
Draca, Thomas
Italy
Singh, Robin
Singh, Semarjeet
Jawadullah, Muhammad
United arab emirates
Bahia, Harmandeep