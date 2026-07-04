Chilaw Marians Cc Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Chilaw Marians Cc

Dushan Vimukthi Wimalasekara, Kirahandige

Sri Lanka

Lakshan, Suminda

Sri Lanka

Dabare, P Thanuka Madshan

Sri Lanka

Tillakaratne, Duvindu

Sri Lanka

Randika, Ashan

Sri Lanka

Tharanga, Pulina

Sri Lanka

Adikari, Vidura

Sri Lanka

de Silva, Thikshila

Sri Lanka

Atharagalla, Nimasara

Sri Lanka

Jayasundara, Hiran

Sri Lanka

Naween Silva, Basthiyan Arachchilage Damitha

Sri Lanka

Lakshan, Lasith

Sri Lanka

Kavinda, Supun

Sri Lanka

Fernando, Ayon

Sri Lanka

Amarasinghe, Don Tharindu Gimantha

Sri Lanka

Sandaru, Josep Manuwelge Chamod

Sri Lanka

Premaratne, Nipun Kanchna

Sri Lanka

Yasas, Raveen

Sri Lanka

Nimantha, Ramesh

Lanka, Yashodha

Sri Lanka

Ashan, Shammu

Sri Lanka

Cooray, Harsha

Sri Lanka

Disanayaka, Sithum

Sri Lanka

Liyanage, Sakuna Nidarshana

Sri Lanka

Rathnayake, Rathnayake Mudiyanselage Ravindu Darshana Gihan

Sri Lanka

Fernando, Irosh

Sri Lanka

Theekshana, Pathirage Avindu

Sri Lanka

Nirmana, Kavindu

Sri Lanka

Tharindu, Charuka

Sri Lanka

Kaushal, Janeth

Sri Lanka

Weeranga, Kasun

Sri Lanka

Waduge, Supun