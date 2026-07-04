Gujarat Giants Cricket Team Players

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Gujarat Giants

Perera, Thisara

Sri Lanka

Afghan, Asghar

Afghanistan

Dilshan, Tillakaratne

Sri Lanka

O Brien, Kevin

Ireland

Kallis, Jacques

South Africa

van Wyk, Morne

South Africa

Gayle, Chris

Jamaica

Simmons, Lendl

Trinidad and Tobago

Levi, Richard

South Africa

Sehwag, Virender

India

Binny, Stuart

India

Leverock, Kamau

Bermuda

Dinda, Ashok

India

Bisla, Manvinder

India

Sharma, Joginder

India

Kaif, Mohammad

India

Patel, Parthiv

India

Sreesanth, Shanthakumaran

India

Gabriel, Shannon

Trinidad and Tobago

Mithun, Abhimanyu

India

Pandey, Ishwar

India

Dhawan, Shikhar

India

Singh, Yashpal

India

Ladda, Sarabjit

India

Plunkett, Liam

England

Piedt, Dane

South Africa

Chigumbura, Elton

Zimbabwe

Prasanna, Seekkuge

Sri Lanka

Vettori, Daniel

New Zealand

Khurana, Chirag

India

Benn, Sulieman

Barbados

Bhatia, Rajat

India

Chaudhary, Ishwar

India

Johnston, Trent

Ireland

Jhunjhunwala, Abhishek

India

Raval, Dhruv

India

Taylor, Jerome

Jamaica

Laughlin, Ben

Australia

Raza, Ahmed

United Arab Emirates

Reardon, Nathan

Australia

Yagnik, Dishant

India

Mendis, Jeevan

Sri lanka

Mooney, John

Ireland

Das, Debabrata

India

Sharma, Manan

India

Quadri, Samar

India