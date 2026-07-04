Follow us
Wade, Matthew
Australia
Mir, Usama
Pakistan
David, Tim
Nawaz, Mohammad
Smith, Odean
Jamaica
Hope, Shai
Barbados
Rajapaksa, Bhanuka
Sri Lanka
Hatzoglou, Peter
Jordan, Chris
England
Ahmed, Rehan
Ellis, Nathan
Nabi, Mohammad
Afghanistan
Heazlett, Sam
Guthrie, Liam
Burdon, Hugo
Prestwidge, Will
Dooley, Patrick
Gannon, Cameron
Weatherald, Jake
Bird, Jackson
Stanlake, Billy
Hope, Bradley
McDermott, Ben
Doran, Jake
Bell, Gabe
Webster, Beau
Jewell, Caleb Paul
Radhakrishnan, Nivethan
Meredith, Riley
Wright, Mac
Carlisle, Iain
Ward, Tim
Owen, Mitchell J
Hain, Sam
Hossain, Rishad
Bangladesh
Farhan, Sahibzada
Anderson, Corey
New Zealand
Allen, Fabian
Macmillan, Rafael
Salamkheil, Waqar
Chaudhary, Nikhil
India
Bean, Marcus
Duran, Jake