Hobart Hurricanes Cricket Team Players

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Hobart Hurricanes

Wade, Matthew

Australia

Mir, Usama

Pakistan

David, Tim

Australia

Nawaz, Mohammad

Pakistan

Smith, Odean

Jamaica

Hope, Shai

Barbados

Rajapaksa, Bhanuka

Sri Lanka

Hatzoglou, Peter

Australia

Jordan, Chris

England

Ahmed, Rehan

England

Ellis, Nathan

Australia

Nabi, Mohammad

Afghanistan

Heazlett, Sam

Australia

Guthrie, Liam

Australia

Burdon, Hugo

Australia

Prestwidge, Will

Australia

Dooley, Patrick

Australia

Gannon, Cameron

Australia

Weatherald, Jake

Australia

Bird, Jackson

Australia

Stanlake, Billy

Australia

Hope, Bradley

Australia

McDermott, Ben

Australia

Doran, Jake

Australia

Bell, Gabe

Australia

Webster, Beau

Australia

Jewell, Caleb Paul

Australia

Radhakrishnan, Nivethan

Australia

Meredith, Riley

Australia

Wright, Mac

Australia

Carlisle, Iain

Australia

Ward, Tim

Australia

Owen, Mitchell J

Australia

Hain, Sam

England

Hossain, Rishad

Bangladesh

Farhan, Sahibzada

Pakistan

Anderson, Corey

New Zealand

Allen, Fabian

Jamaica

Macmillan, Rafael

Australia

Salamkheil, Waqar

Afghanistan

Chaudhary, Nikhil

India

Bean, Marcus

Australia

Duran, Jake