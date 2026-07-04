Jaffna Nsl Cricket Team Players

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Jaffna Nsl

Pradeep, Nuwan

Sri Lanka

Wellalage, Dunith Nethmika

Sri Lanka

de Silva, Dhananjaya

Sri Lanka

Vandersay, Jeffrey

Sri Lanka

Dias, Deshan

Sri Lanka

Madushanka, Lahiru

Sri Lanka

Samarawickreme, Sadheera

Sri Lanka

Fernando, Binura

Sri Lanka

Liyanage, Janith

Sri Lanka

Chandraguptha, Ron

Sri Lanka

Madushka, Nishan

Sri Lanka

Tharindu, Avishka

Sri Lanka

Sudeera Thilakaratne, Dilum

Sri Lanka

Fernando, Shiran

Sri Lanka

Paranavithana, Navod

Sri Lanka

Rodrigo, Yasiru

Sri Lanka

Madushan, Pramod

Sri Lanka

Nirmal, Lokuge Kamesh

Sri Lanka

Fernando, Ravindu Suharshana

Sri Lanka

Viyaskanth, Vijayakanth

Sri Lanka

Fernando, Saminda

Sri Lanka

Dulshan, Parawahara Widanage Shashika

Sri Lanka

Malinga, Eshan

Sri Lanka

Pathiratne, Pathiratne Mudiyanselage Kavindu Rukmal Last name Pathiratne

Sri Lanka

Abeyrathne, Abeygoda Liyanage Kasun Lakruwan

Sri Lanka

Lakmal, Suranga

Sri Lanka

Prasanna, Hettiarachchige Sukitha Manoj

Sri Lanka

Naween Silva, Basthiyan Arachchilage Damitha

Sri Lanka

Subasinghe, Nimanda Madushanka

Sri Lanka

Gunathilaka, Santhush

Sri Lanka

de Silva, Raveen

Thirimanne, Lahiru

Sri lanka